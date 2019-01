WhatsApp cesse de fonctionner sur des millions de smartphones Nokia

En juin dernier, WhatsApp avait ainsi annoncé que les appareils Nokia S40 ne fonctionneraient plus à compter de ce 1er janvier. Les derniers modèles relancés par Nokia-HMD ne sont pas concernés





Les modèles concernés :

• Nokia 206

• Nokia 208

• Nokia 301

• Nokia 515

• Nokia Asha 201

• Nokia Asha 205 Chat Edition

• Nokia Asha 210

• Nokia Asha 230

• Nokia Asha 300, Nokia Asha 302, Nokia Asha 303, Nokia Asha 305, Nokia Asha 306

• Nokia Asha 308 à Asha 311

• Nokia Asha 500 à Asha 503

• Nokia C3-00 et Nokia C3-01

• Nokia S40

• Nokia X2-00 et Nokia X2-01

• Nokia X3-02 et Nokia X3-02.5





WhatsApp avance une "décision difficile à prendre", mais "la bonne pour offrir aux gens la meilleure façon de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leurs proches". Au total, ce sont près d’un milliard de smartphones qui pourraient ne plus faire tourner l'application. On estime que près de 1,5 milliard d’appareils ont été équipés de Nokia S40. Si la France ne devrait pas être beaucoup touchée du fait de l’ancienneté des appareils, les pays émergents, gros utilisateurs de la messagerie instantanée et où des smartphones plus anciens circulent davantage, pourraient être bien plus impactés.





Pour être sûr que votre appareil peut encore utiliser WhatsApp correctement, vérifiez que l’application et votre système d’exploitation sont bien à jour. Au 1er février 2020, ce sont les smartphones tournant sous Android 2.3.7 et versions antérieures, ainsi que les iPhone sous iOS 7 et avant qui verront la communication coupée.