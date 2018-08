WhatsApp : Passer un appel avec 4 personnes, en audio comme en vidéo, c'est désormais possible !

L’entreprise assure que sa nouvelle fonctionnalité devrait fonctionner partout dans le monde, y compris lorsque la connexion est lente. De plus, tous les appels groupés passés depuis la plateforme, qu’ils soient audio ou vidéo, seront chiffrées de bout en bout, précise WhatsApp dans son communiqué. Or, ce n'est pas une chose facile à faire. Son rival Telegram, une messagerie sécurisée canonisée par le lanceur d'alerte Edward Snowden, n'a même pas réussi à crypter ses conversations de messagerie de groupe, et encore moins les appels de groupe.