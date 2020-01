WhatsApp va cesser de fonctionner sur des centaines de milliers de smartphones le 1er février : êtes-vous concerné ?

Comme tous les ans, le service de messagerie WhatsApp a cessé de fonctionner il y a quelques jours sur des centaines de milliers de smartphones à travers le monde. Plus suffisamment puissants ou tout simplement dépourvus de support technique, ils ne sont plus en mesure de faire tourner le service, au grand dam de leurs propriétaires. Pour eux, pas d’autre choix que d’acheter un nouvel appareil pour continuer d’utiliser la messagerie racheté par Facebook en 2014.

Premières victimes, les possesseurs de smartphone de la gamme Nokia Lumia, les derniers à utiliser le système d’exploitation Windows Phone. Depuis le 31 décembre 2019, du fait de l’arrêt du support technique du système d’exploitation de Microsoft, leurs propriétaires n’ont d’ores et déjà plus accès à l’application. L’arrêt de la prise en charge concerne des modèles assez récents, comme le Lumia 650, lancé il y a quatre ans à peine et qui était toujours en vente en 2017.