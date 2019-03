WhatsApp : vous ne pouvez plus utiliser la messagerie ? Vous en avez peut-être été bannis…

On ne plaisante pas chez WhatsApp. Le service de messagerie instantanée a indiqué mardi soir avoir banni des dizaines de milliers d’utilisateurs. Motif : ils utilisaient une application tierce pour se connecter. WhatsApp, désormais détenu par Facebook, les avait préalablement prévenus et a donc sévi.





Dans un communiqué, l’entreprise a notamment pointé du doigt les applications WhatsApp Plus et GB WhatsApp, des versions modifiées de son service. "Ces applications non officielles sont développées par des tiers et violent nos conditions d’utilisation", explique WhatsApp.