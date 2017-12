Windows 10 : après le 31 décembre, il sera définitivement trop tard pour migrer

Vous pensiez avoir raté la migration de votre ordinateur vers Windows et que vous devriez vous contenter de Windows 7, voire pire de Windows 8, jusqu’à la fin de vos jours. Eh bien, vous pouvez retrouver le sourire. Mais dépêchez-vous quand même ! Dans deux jours, il sera trop tard…





Officiellement, la migration gratuite vers Windows 10 n’est plus possible depuis le 29 juillet 2016. Il faut à présent s’acquitter de 145 € pour Windows 10 Home (259 € pour la version Pro). Mais Microsoft, connaissant sans doute bien ses ouailles, avait laissé une possibilité pour les derniers retardataires via une utilisation moins connue du système d’exploitation. Pour les utilisateurs de technologie d’assistance et d’accessibilité de Windows (pour les personnes souffrant de handicaps divers), le basculement vers la dernière version de l’OS était encore possible sans limite de date. Microsoft va mettre fin à cette exception le 31 décembre 2017.