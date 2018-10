Windows 10 : vous allez devoir attendre avant d'effectuer la mise à jour

La nouvelle mise à jour Octobre 2018 de Windows 10 mise essentiellement sur la productivité. Il est notamment possible de lier son smartphone à son ordinateur par le biais de l’application Mon Téléphone et de consulter ainsi SMS ou photos sans quitter l’écran. La gestion des tâches est facilitée avec une passerelle vers Outlook.com et l’ajout plus simple de rendez-vous ou rappels avec notification.





A son tour, Microsoft embrasse aussi la cause d’une meilleure gestion du temps avec les appareils en ajoutant un tableau de bord d’activités pour savoir quelles applications sont utilisées par les enfants et les gérer à distance.