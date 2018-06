WWDC 2018 : Apple va-t-il annoncer de nouveaux produits ?

Le millésime 2018 devrait visiblement être plus light. Souvent bien informée, Bloomberg ne mise plus sur la moindre annonce matérielle, invoquant de multiples retards dans la fabrication du prochain iPad Pro avec écran quasi bord à bord et reconnaissance faciale, ou encore de la prochaine génération de MacBook et MacBook pro. Quelques spécialistes de la rumeur comme Benjamin Geskin ou OnLeaks, sur Twitter, persiste et signe sur l'existence d'un iPhone SE 2 dont le renouvellement est attendu depuis deux ans.





On devrait donc en savoir davantage sur le prochain iOS 12 qui équipera les iPhone et iPad à la rentrée prochaine. Et l'une de ses nouveautés phares devraient être un mode de gestion de sa vie numérique, ou plutôt de contrôle de son addiction à son smartphone. Cela pourrait être d'une grande aide pour les parents désireux de superviser le temps passé par leur enfant sur l'iPhone. watchOS 5 pourrait permettre à votre montre connectée de gérer de nouveaux paramètres de santé ou encore d'être déverrouillée par reconnaissance faciale. Un peu comme pour l'iPhone X. Les ordinateurs portables ainsi que l'Apple TV vont également dévoiler leurs nouveaux OS (macOS 10.14 et tvOS 12).