WWDC 2018 : iOS 12, iPhone, iPad, MacBook, sécurité… ce qu'il faut attendre de la keynote d'Apple lundi

Ne vous attendez pas à voir à quoi ressemblera le prochain porte-étendard floqué d'une pomme, il faudra encore patienter jusqu'en septembre. Mais le futur système d'exploitation iOS 12 va être dévoilé. iOS 11 a connu une année difficile, ponctuée de bugs en tous genres alors qu'il devait être l'OS des grands changements, notamment sur iPad. Alors pour son successeur, nul doute qu'Apple va jouer avant tout la carte de la sécurité et de la stabilité. Il y a donc peu de chances d'assister à une révolution de l'interface ou de l'ergonomie.





Parmi les attentes maintes fois répétées, FaceTime pourrait connaître quelques évolutions tant espérées près de huit ans après son lancement, et accepter enfin des appels à plusieurs. Le multi-compte utilisateurs, qui existe déjà sur Android et se fait désirer sur iOS, est peut-être enfin en approche, mais il ne devrait être réservé qu'à la tablette d'Apple. De nouveaux Animoji, ces emoji animés qui prennent vos mimiques, sont attendus grâce notamment à une amélioration de la technologie de réalité augmenté qui pourrait aussi enrichir la reconnaissance faciale Face ID de l'iPhone X et, pourquoi pas, du futur iPad Pro. On attend aussi de l'amélioration pour les notifications qui pourraient enfin être regroupées par applis et non plus chronologiquement.





Le principal chambardement pourrait concerner la NFC, technologie de connexion entre appareil à très courte distance. Plusieurs rumeurs prêtent à Tim Cook et les siens l'envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons et de permettre ainsi d'ouvrir sa chambre d'hôtel à l'aide de son iPhone ou encore sa voiture, de se servir de son smartphone comme titre de transport, lecteur de carte, etc. Une véritable révolution pour Apple peu enclin en général à laisser des tiers trop jouer avec sa technologie.