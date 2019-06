WWDC 2019 : avec iPadOS, Apple transforme enfin l'iPad en ordinateur portable

Et ce petit manque, c'était sans doute tout simplement le fait qu'Apple lui-même ait un peu plus de reconnaissance pour l'iPad en tant que produit nécessitant son propre système d'exploitation. C'est désormais chose faite. A la conférence WWDC des développeurs, la firme de Cupertino a dévoilé iPadOS qui fait de l'iPad une entité à part entière et plus seulement une extension grand écran de l'iPhone. Depuis plusieurs années déjà, les évolutions du système d'exploitation iOS avaient mis petit à petit l'accent sur des spécificités pour la tablette.





L'iPad s'émancipe enfin de l'iPhone, même s'il reprend aussi dans les grandes lignes les nouveautés du prochain iOS 13 (mode sombre, amélioration de Plans et Photos, Sign in with Apple pour la confidentialité des données…). Mais Apple lui donne aussi les moyens de se différencier pour se muer réellement en potentiel ordinateur portable.