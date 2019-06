iOS 13 déboule à la rentrée sur les iPhone : les 10 nouveautés à ne pas manquer

A la façon de Google, Facebook ou encore Twitter, Apple se lance dans l’authentification rapide, facile et sécurisée via ses identifiants AppleID. Les applis et sites web pourront proposer ce moyen de connexion qui n’enregistre pas et ne transmet pas vos données, à la différence des outils proposés par le système de connexion de Facebook ou Google. Vous avez la possibilité de tout masquer et de n’utiliser qu’une adresse aléatoire créée pour chacune des applis utilisées. Il est même possible d’ajouter la reconnaissance d’empreinte (Touch ID) ou faciale (Face ID) pour valider l’authentification à double facteur sur les services compatibles.