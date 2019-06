WWDC 2019 : Apple enterre iTunes

Ce ne fut une surprise pour personne. L'assistance a bien rigolé, un peu nostalgique aussi, face au sermon de Craig Federhigi qui a enterré avec humour iTunes. Né en 2001, le service de musique a offert de belles années à Apple, lui permettant d'emmagasiner beaucoup de revenus via la vente et le téléchargement de musique. Mais le téléchargement aussi a fait son temps face aux services de streaming comme Spotify et surtout Apple Music. Alors, sa fin était inéluctable.





Dans la prochaine mouture du système d'exploitation macOS Catalina - successeur de macOS Mojave -, iTunes ne sera plus. Inauguré par Steve Jobs en son temps, ce lecteur multimédia marquait l'entrée de l'ordinateur (Mac et PC confondus) dans l'ère du numérique et devait en devenir le centre. Il connectait tous les appareils automatiquement, dont l'iPod sorti dans la foulée pour porter l'offre musicale de la firme à la pomme, remplissait les bibliothèques de musique. Progressivement, iTunes a commencé à se diversifier, ajoutant les livres audio, les podcasts, les séries TV et films à acheter ou louer… Tout un tas de services supplémentaires qui ont fini par alourdir le logiciel et à la rendre peu lisible, sorte de vaste fouillis d'offres de service.