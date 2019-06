WWDC 2019 : retour vers le futur, revoilà le Mac Pro d'Apple... à 6.000 dollars !

Le Mac Pro était déjà puissant. Il se veut désormais surpuissant. La version 2019 propose une configuration de base avec 32 Go de RAM, mais qui peut grimper en option jusqu'à 1,5 To. Elle embarque aussi un processeur Intel Xeon pour des traitements à très grande vitesse, une carte graphique AMD au choix (Radeon Pro 580 X ou Radeon Pro II Duo) et au minimum 256 Go de stockage (jusqu'à 4 To).





L'engin dispose aussi de huit emplacements pour accueillir des carte au format PCI et d'autres extensions pour des composants supplémentaires (cartes mémoires, disques durs...). Que ce soit pour du traitement vidéo (jusqu'à 12 flux vidéo en 4K ou 3 en 8K), de la gestion musicale avec des centaines de pistes ou de la retouche photo, tout va se faire en un clin d'œil.

Du côté des connectiques, on trouve 3 ports USB, 2 ports USB-C/Thunderbolt, 2 ports Ethernet 10 Gbits.





Mais tout cela a un prix : à partir de 5.999 dollars (!) pour la configuration de base qui sera disponible à l'automne. Mais on ne sait pas encore combien coûtera le modèle avec les capacités poussées au maximum.





MAC PRO - Prix : à partir de 5.999 dollars

Disponible à l'automne