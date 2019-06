"Sign in with Apple" : le tour de force sécurisé pour contrer Facebook et Google

Plus besoin d'entrer d'adresse mail et de mot de passe, de refiler plein d'informations personnelles à votre inscription. Pour aller plus vite et de manière plus sécurisée, vous vous authentifiez avec AppleID en cliquant sur le bouton et vous choisissez les données que vous voulez partager avec ces services. Et si vous ne voulez pas partager votre adresse email, pas de problème : Sign in With Apple va créer une adresse mail aléatoire unique pour chaque appli ou site. Celle-ci sera fournie aux développeurs et servira de filtre de protection, et potentiellement de moyen d'authentification unique. Aucun moyen de l'associer à votre mail. A tout moment, vous pouvez choisir de la supprimer. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n'avaient pas ou ne voulaient pas de compte sur les réseaux sociaux.





La connexion via Apple se déroulera aussi simplement que celles déjà instaurées par Facebook et Google qui misaient sur la rapidité pour glaner quelques informations en route en esquivant le remplissage d'un formulaire en ligne. Sauf que là, aucune de vos données ne transitera et ne sera compilée pour des services tiers, vendue pour de la publicité sans votre consentement… L'avantage de faire aussi son business sur la vente de produits plutôt que sur des données.