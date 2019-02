Xbox : la nouvelle génération de consoles présentée en juin ?

Si elles seront annoncées au mois de juin prochain, les deux consoles ne devraient pas être commercialisées avant 2020. D’ici-là, la division gaming de Microsoft aurait dans l’idée de sortir dans les prochains mois une nouvelle Xbox One qui offrirait la possibilité de télécharger les jeux vidéo pour y jouer et de se passer des versions physiques (plus de lecteur intégré). Interrogé en juin 2018, Hugues Ouvrard, le patron de Xbox France, avait expliqué que, parmi les piliers d'une future bonne console, il y avait "un savoir-faire en matière de cloud" et donc de dématérialisation des contenus. "Ce n’est pas antinomique avec le fait d’avoir une console", nous avait-il expliqué. "C’est un moyen qui va permettre d’avoir des jeux plus immersifs dans des univers plus grands. C’est de la technologie qui permettra plusieurs choses comme le streaming, qui n’est pas non plus en opposition avec la console." Les choses semblent dans les tuyaux et pas seulement pour la future console maison.