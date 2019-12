Xbox Series X : voici à quoi va ressembler la future console de Microsoft La Xbox Series X et sa manette − Xbox

JEU VIDÉO - Ce fut la surprise, jeudi soir, des Game Awards, la grande cérémonie de récompense du jeu vidéo. Phil Spencer, patron de la division gaming de Microsoft, est venu dévoiler l’héritière de la Xbox One X. Bienvenue à la Xbox One Series X dont on connaît enfin le nom et le design. Elle n’est cependant pas attendue avant la fin de l’année prochaine.

La guerre des consoles est officiellement ouverte. Certes, il faudra attendre 2020 pour prendre en main les futures PlayStation 5 et Xbox. Mais chaque constructeur avance ses pions. Lors des Game Awards, la grande cérémonie annuelle des récompenses du jeu vidéo qui a eu jeudi soir, Microsoft a officialisé sa future console de jeu. Connue jusque-là sous le nom de Projet Scarlett, on sait désormais qu’elle s’appellera officiellement Xbox Series X. Mais surtout, elle a désormais un visuel. Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, a en effet dévoilé le design de la machine, annoncée "quatre fois plus puissante en traitement que la Xbox One X", actuellement la console la plus puissante du marché. La Xbox Series S aura des allures de PC avec un format plutôt monobloc, mais qui pourra se poser horizontalement ou verticalement.

Avec une ventilation large, positionnée sur un côté ou sur le dessus (selon la position), Xbox promet que la console sera très silencieuse, à la différence de sa concurrente la PS4 dont la ventilation a fait souffrir les oreilles de beaucoup de joueurs. La volonté annoncée de ses concepteurs : que la console puisse se faire oublier dans le salon tel un objet de design à côté du téléviseur. Mais à la différence de la Xbox One lancée en 2013, ici, pas de machine multifonctionnalités pour satisfaire tout le monde. Elle ne sera dédiée qu’au jeu vidéo, promet de la résolution 4K/60 images par seconde par défaut et même possiblement de la 8K, selon le site GameSpot qui a eu plus de détails technique en exclusivité. La Xbox Series X sera aussi accompagnée d’une manette. Ressemblant à celle de la Xbox One X mais en format plus petit, elle sera néanmoins compatible avec les précédentes consoles et les PC.

Côté disponibilité, on sait déjà que la prochaine console siglée Microsoft Xbox ne sortira pas avant le dernier trimestre 2020, comme sa rivale la PS5 de Sony. La Xbox Series X (X faisant comme toujours référence à la puissance chez Microsoft) laisse néanmoins entendre qu’il faut s’attendre à plusieurs modèles. Il se murmure depuis longtemps qu’elle pourrait en effet venir accompagner d’une autre console, légèrement moins puissante et dépourvue d’un lecteur de disque comme la Xbox One S All-Digital que nous avions pu tester.