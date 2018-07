Grand écran, grosse autonomie ou photo magnifiée : 5 smartphones à moins de 250 €

C’est sans doute le smartphone qui peut tuer le marché de l’entrée de gamme et même du milieu de gamme, si tant est qu’on aime les grands écrans. Le Redmi Note 5 a à peu près tout pour lui. Il propose un écran de 5,99 pouces Full HD (2160 x 1080 px), pas tout à fait bord à bord mais presque (78 % de la surface). Il est un peu plus lourd que la concurrence (180 g), mais c’est aussi parce qu'il dispose d’un châssis en métal un peu plus qualitatif que d’autres smartphones sur le créneau. Mais, sans encoche en façade, il est aussi un peu plus grand en main. A l’intérieur, c’est plus que du solide : un processeur Snapdragon 636 (l’un des plus rapides du marché), 3 à 4 Go de RAM, une batterie de 4.000 mAh et 32 ou 64 Go de stockage interne extensible via le port microSD. L’ensemble est fluide et le Redmi Note 5 va notamment plaire à tous ceux qui ont besoin d’un appareil pour de la navigation. La photo s’en tire plutôt bien avec un double capteur photo à l’arrière (12 + 5 MP) qui offre au smartphone le mode portrait avec flou à l’arrière et sauve un peu la mise en basse lumière, sans pour autant être étincelant. A l’avant, l’appareil photo affiche 13 MP. Le Redmi Note 5 profite aussi de la technologie Beautify 4.0 qui identifie les visages et propose des retouches naturelles pour magnifier les selfies ou les photos de groupe. Du côté des absences, on notera celle de l’étanchéité et du port USB-type C que Xiaomi a sacrifié pour le prix. Mais, à ce prix-là, Xiaomi affiche de légitimes ambitions et un produit qui peut satisfaire ceux qui font de l’écran et de l’autonomie leurs priorités.





Prix : à partir de 199,90 € - Disponible en Bleu Lagon, Noir et Or