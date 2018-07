Xiaomi, l'ambitieux chinois veut convertir la France à ses smartphones

Xiaomi existe depuis 2010 et est un des ténors du marché asiatique. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de venir en Europe ?

X.W. : Si on y réfléchit bien, c'est plutôt jeune huit ans ! Nous devions être très concentrés sur nos débuts. C'est un environnement très compétitif. Vous devez y réussir. Il y a un peu plus de quatre ans, nous avons tenté une première expansion internationale. Nos débuts n'ont pas été couronnés de succès car nous avions voulu attaquer dix marchés en même temps, mais n'avions pas assez de ressources pour y parvenir. Nous avions sous-estimé la concurrence hors de Chine. Pour notre seconde tentative, nous nous sommes concentrés sur un seul pays, l'Inde. Il nous a fallu trois ans pour y devenir numéro un. Mais cela nous a donné beaucoup de confiance pour la suite. Si vous faites les choses progressivement et en se focalisant sur un seul point à la fois, c'est beaucoup plus facile de réussir. Fin 2016-début 2017, nous avons appliqué cette stratégie en nous lançant avec succès en Indonésie, en Russie et en Europe de l'est avant d'attaquer l'Europe de l'ouest par l'Espagne en novembre, puis la France et l'Italie en mai.

Aujourd'hui, le regard a changé en Europe sur les smartphones venus de Chine, grâce à des marques comme Huawei, Honor ou OnePlus. Ça a été un facteur décisif pour vous inciter à venir ?

X.W. : Evidemment que leur succès est intéressant et inspirant. Mais c'est aussi une saine compétition. En Chine, nous avons connu un environnement compétitif dès le premier jour. Il y a huit ans, il y avait déjà en Chine plus d'une centaine de fabricants de smartphones ainsi que des firmes internationales comme Apple, Samsung… Mais nous restons fidèles à notre ligne de conduite : nous voulons offrir des produits avec un rapport qualité-prix défiant toutes concurrences à nos utilisateurs et à nos fans.

En quoi le marché français est intéressant pour vous ?

X.W. : Nous avons une très belle opportunité ici grâce à une très solide et très large communauté de fans qui ne cesse de grandir. C'est pour ça que nous y avons ouvert un store (Bd Sébastopol à Paris fin mai, ndlr). Nos fans nous connaissent très bien. Notre travail maintenant, c'est d'accroître notre notoriété en France auprès de ceux qui nous connaissent moins. Nous allons tenir une autre conférence à Paris fin août. Nous voulons nous lancer dans la bataille ici et toucher encore plus de personnes. Donc il faut que nous montrions que nous sommes là.