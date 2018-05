YesYes, vendez ou achetez votre iPhone d'occasion en toute sérénité

YesYes s’occupe alors de récupérer le smartphone, de vérifier s’il est conforme à la fiche et de le reconditionner (nettoyage, changement de batterie, changement de câble ou d’alimentation, nouvelle boîte, etc.) avant de l’envoyer à l’acheteur avec une garantie de six mois. Pour le moment, seules les iPhone sont concernés car "ils représentent 80% du marché de l’occasion". Mais les fondateurs de YesYes espèrent rapidement prendre en charge d’autres marques et appareils.





"On a voulu aller sur le circuit court avec les garanties du circuit long afin d’offrir de la facilité et de la fiabilité aux consommateurs. Aucun stress en somme", explique Christophe Perrin. "Sur des sites de particuliers comme Le Bon Coin, vous n’avez pas de garantie, vous ne savez pas comment va réellement se dérouler la livraison. Alors, certes, les prix peuvent être intéressants…" On trouve ainsi des iPhone 7 vendus entre 340 et 720 euros selon leur état (à partir de 639 € neuf). Mais le petit "plus" que veut venter le site, c’est sa démarche éco-responsable. "Procéder de la sorte pour un consommateur, c’est rallonger la durée de vie d’un produit et développer aussi le marché de l’occasion en France alors que les smartphones reconditionnés viennent actuellement d’ailleurs”, explique David Mignot. "Il y a des enjeux environnementaux et économiques dans notre démarche. On propose aussi de collecter et recycler gratuitement les smartphones."