Youtube repart à la chasse aux commentaires pédophiles sous les vidéos réalisées par des mineurs

Sous pression, YouTube aussi a réagi. Sollicité par LCI, un porte-parole de YouTube France explique : "Tout contenu -y compris les commentaires - qui met en danger des mineurs est odieux et nous avons des règles claires les interdisant sur YouTube. Nous avons immédiatement pris les mesures correspondantes, en supprimant des chaînes et des comptes, en signalant toute activité illégale aux autorités et en désactivant les commentaires sur des dizaines de millions de vidéos incluant des mineurs. Il reste encore des choses à faire, et nous continuons à travailler pour améliorer notre dispositif et être encore plus rapide pour appréhender ces abus".





Surtout, le site dit avoir fermé plus de 400 chaînes du fait des commentaires laissés sur les vidéos et supprimé des dizaines de vidéos légitimes, mais dont il jugeait que le contenu mettait des mineurs en danger. Certains comptes, certains commentaires, feront, eux, l'objet d'un signalement à la justice. Pour autant, la plateforme sait que tout ne peut être prévenu par les algorithmes et les signalements d'internautes. L'année dernière, Google, à qui YouTube appartient, avait promis qu'il porterait à 10.000 le nombre de modérateurs qui vérifient vidéos et messages litigieux. Le facteur humain a donc encore de l'avenir.