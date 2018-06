Zoom sur la BMW M5

Ayant repris la même discrétion que ses prédécesseurs, la M5 présente toutefois quelques nouveautés. En effet, elle présente une transmission intégrale, une grande première qui risque d'agacer les puristes. Mais le vrai plus du véhicule est son système xDrive qui permet de passer en mode 100% propulsion sans assistance. Les suspensions absorbent très bien les petites bosses. Côté sonore, on roule avec une V8 de 600 chevaux dans un silence incroyable. Confortable, sûre et hyper-sportive, la BMW M5 fait honneur à son blason et est plus polyvalente que jamais.



Ce samedi 2 juin 2018, Anthony Beltoise, dans la chronique "Auto Info", nous montre les capacités d'une BMW M5. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.