Zoom sur la C4 Cactus, le petit dernier de Citroën

On connaît tous la Citroën Cactus, elle est remarquée dans les villes, mais c'est un échec commercial. Pour y remédier, les ingénieurs de Citroën ont misé sur le confort pour le petit dernier. Fini la banquette intégrale raide et bienvenue au siège en mousse renforcée, en plus d'une meilleure position de conduite avec siège et volant réglables. On retrouve également les bonnes idées de l'ancien Cactus, les défauts en moins. Mais le plus grand changement réside dans les suspensions à butées hydrauliques progressives qui procurent la souplesse et la douceur de la Citroën C4 Cactus. Ce qui fait d'elle la voiture la plus confortable à moins de 25 000 euros.



Ce samedi 28 avril 2018, Jérôme Chont, dans sa chronique " Auto Info ", nous fait découvrir la C4 Cactus, le petit dernier de Citroën. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 28 avril 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.