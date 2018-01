Epiqe Series : Bold Eagle, mis à mal, doit rassurer au Grand Prix de Belgique

C’est la dernière chance de se qualifier pour le Grand Prix d’Amérique qui se tient 15 jours après le Grand Prix de Belgique. Les trois premiers sont directement qualifiés pour la course reine. La distance est légèrement plus longue que dans l’"Amérique" avec 2850 mètres contre 2700 mètres le Jour J. 120.000 euros d’allocations sont distribuées, dont 54.000 au vainqueur.





Si les prétendants au Grand Prix d’Amérique font parfois l’impasse parce qu’ils sont qualifiés et souhaitent conserver une certaine fraîcheur, l’enjeu est majeur. Ténor de Baune (1991) et plus récemment Bold Eagle (2016), qui aura à cœur de décrocher une victoire dans les Epiqe Series cette saison, ont, parmi d’autres, fait le doublé avec le Grand Prix d’Amérique. Ourasi détient sans conteste le record puisque son nom est inscrit quatre fois au palmarès de la course (1986-1989). Il a gagné le Grand Prix d’Amérique à trois reprises dans la foulée, puis en 1990. Seule Queila Gédé l’en a privé en 1989 laissant la France turfiste sans voix. Le record de l’épreuve est détenu par le Suédois Maharajah qui a effectué les 2850 mètres dans la réduction kilométrique de 1 minute et 13 secondes (temps de la course rapporté sur 1000 mètres) en 2011. Il brillera dans la course reine trois ans plus tard.





L’an passé, Briac Dark, remarqué dans le Prix Ténor de Baune dans lequel il n’a pas pu se qualifier (troisième), a créé une petite surprise. Le partenaire de David Thomain a pris une honorable cinquième place dans le Grand Prix d’Amérique.