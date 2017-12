EpiqE Series : Prix de Bourgogne, un test pour les champions un mois avant le Grand Prix d’Amérique

Les champions doivent être proches de leur meilleur niveau. Un mois avant l’objectif tant attendu, le Grand Prix d’Amérique, finale des EpiqE Series au trot, le Grand Prix de Bourgogne est un test crucial. C’est l’occasion de prendre le pouls pour l’entraîneur, savoir si son champion est prêt. C’est une course de vitesse, disputée sur 2100 mètres où le départ est lancé, à l’aide de l’autostart. Or, le Grand Prix d’Amérique se court sur 2700 mètres, ce qui demande davantage de tenue que de vitesse. C’est la troisième étape des quatre "B" avec le Prix de Bretagne, du Bourbonnais et de Belgique. L’avant-dernière chance de se qualifier. Les trois premiers décrochent un accès direct à l'"Amérique". 120.000 euros sont distribués, dont 54000 au vainqueur.





Le tenant du titre n’est plus à présenter, il s’agit du phénomène Bold Eagle, double vainqueur du Grand Prix d’Amérique avec son driver Franck Nivard (2016 et 2017). Le Prix de Bourgogne est sans doute la préparatoire la plus précise en terme d’indication de forme. Sept des dix derniers gagnants du Grand Prix d’Amérique avaient fait un podium dans cette course. Mieux, Bold Eagle, Ready Cash et Meaulnes du Corta ont fait le doublé.