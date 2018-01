Prix d’Amérique 2018 : Bold Eagle prêt pour une troisième victoire ?

Et pour que Bold Eagle rejoigne le club très fermé des triples vainqueurs de l'Amérique, qui n'a plus été réalisé depuis le légendaire Ourasi, il devra jouer son meilleur répertoire et battre des chevaux très en vue comme Readly Express, Bird Parker, Propulsion, Belina Josselyn et Valko Jenila.





Le Suédois Björn Goop, multiple Casques d'Or, va tenter pour la 7e fois d'inscrire son nom au palmarès du Grand Prix d'Amérique, un des rares trophées qui manque à sa collection. Avec Readly Express, un "guerrier" âgé de six ans, la victoire peut revenir à la Suède, quatre ans après Maharajah."Readly Express est un guerrier. Pour gagner le Prix d'Amérique, le plus important c'est de ne pas être malheureux. Dans cette course, il faut avoir une bonne tactique mais c'est difficile car on ne sait pas ce que les autres vont faire. On verra !", explique le driver aux plus de 6.000 victoires.





Entraîneur et driver, Jean-Michel Bazire tentera de remporter son 4e Grand Prix d'Amérique en tant que pilote avec Bélina Josselyn. Dauphine de Bold Eagle l'an passé, cette jument légère possède un super coeur. Elle peut suivre le train de la course sans peiner mais aussi se montrer fautive. "Bélina va bien. Au bout de 100 mètres de course, on en saura un peu plus... " a commenté l'homme aux 19 Sulky d'Or. "Je sais que ma jument va faire une grande course. Je ne vais pas aller devant".





Philippe Allaire, compte sur Bird Parker, tombeur de Bold Eagle à deux reprises dans les EpiqE Series, pour lui offrir un premier titre en tant qu'entraîneur avec l'aide du driver Jean-Philippe Monclin qui a trouvé les bons réglages avec son élève. Il aura aussi une deuxième cartouche, Charly du Noyer. Ce jeune cheval encore un peu tendre est un bon démarreur capable de créer la surprise.





L'Américain Propulsion entraîné en Suède, tombeur de Bold Eagle dans le Prix de Bourgogne (2.100 m) le 31 décembre dernier, détient une bonne chance en dépit de l'allongement de la distance avec son pilote Orjan Kihlstrom, "l'homme de glace".