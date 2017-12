Prix d’Amérique : deux courses qualificatives sinon rien pour le réveillon de Noël à Vincennes

Ce Groupe II est l’occasion rêvée d’arracher sa qualification au Grand Prix d’Amérique. Créée en hommage à Ténor de Baune, arrivé invaincu avec 29 victoires dans le Grand Prix d’Amérique 1991 qu’il a remporté, la course est réservée aux chevaux âgés de 5 ans. Elle est disputée sur la distance classique de Vincennes, 2 700 mètres, qui n’est autre que celle de l'"Amérique". 120000 euros sont offerts, dont 54000 euros au vainqueur.





Créée en 2008, l’épreuve a été remportée par Orla Fun, petite-fille du crack dont la course porte le nom et elle-même entraînée par Jean-Baptiste Bossuet, driver-entraîneur de Ténor de Baune. Elle terminera bonne 3e du Grand Prix d’Amérique. Aucun cheval n’a remporté directement le Graal après s’être qualifié par ce biais. Up and Quick, gagnant en 2014, a gagné l'"Amérique" l’hiver suivant. Malheureuse dans le Prix de Bretagne, Bélina Josselyn (Jean-Michel Bazire) a résisté aux retours de Bird Parker et de Briac Dark dans l’édition 2016 du Prix Ténor de Baune. Tous trois ont participé à la course reine. Bélina Josselyn a fait une magnifique deuxième, Briac Dark a lui empoché la cinquième place.