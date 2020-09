A partir de combien de temps est-il plus rentable d'acheter que de louer un logement ?

Loyers après loyers, louer son logement finit par coûter plus cher que de l'acheter. Sur les 36 plus grandes villes françaises en 2020, c'est en moyenne au bout de 3 ans et 5 mois que l'achat qu'une résidence principale de 70 m² est rentabilisée. Mais cette durée peut varier de 11 mois à Perpignan à 18 ans à Lyon, les deux extrêmes, selon les calculs* de Meilleurtaux.com publiés ce lundi 14 septembre.

Rennes : 4 an et 1 mois

Dijon, Rouen : 1 an et 11 mois

Aix en Provence : 1 an et 9 mois

Le Mans, Toulon : 1 an et 8 mois

Grenoble, Limoges, Reims, Saint-Etienne : 1 an et 5 mois

Le Havre, Mulhouse : 1 an et 2 mois

Caen, Clermond-Ferrand, Metz, Nîmes, Orléans, Tours : 1 an et 1 mois

A noter que, dans la plupart des cas, ces durées se sont allongées par rapport à l'année dernière. En 2019, en moyenne pour ces 36 villes, seul 1 an et 9 mois (deux fois moins de temps donc qu'en 2020) était en en effet nécessaire pour que l'achat coûte moins cher que la location. "Une situation qui s'explique par la légère hausse des taux cette année, associée, dans de nombreuses villes, à une légère hausse des prix et une stabilité totale ou presque des loyers", explique le courtier.

L'accroissement est très net dans les villes où les prix ont continué à augmenter fortement : Paris (4 ans et 8 mois en 2019), Lyon (7 ans et 6 mois en 2019), Montreuil (3 ans en 2019), Boulogne-Billancourt (5 ans et 1 mois en 2019) et Bordeaux (6 ans et 5 mois en 2019). A l'inverse, quatre villes voient diminuer cette durée en raison d'une baisse du prix du m² : Caen (1 an et 5 mois en 2019), Clermont-Ferrand (1 an et 2 mois en 2019), Metz (1 an et 5 mois en 2019), Nîmes (1 an et 2 mois en 2019).

*Pour son étude, Meilleurtaux.com a effectué ses calculs pour une surface moyenne de 70m² dans les 36 plus grandes villes de France. Les éléments pris en compte pour l'achat sont le prix au m², les taux d'intérêt de l'emprunt, les charges de copropriété et la taxe foncière. Pour la location, le calcul s'appuie sur le montant des loyers et le rendement de l'argent placé qui aurait été consacré à l'apport personnel en cas d'achat.