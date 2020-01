Achat immobilier au ski : le mètre carré plus cher à Val d'Isère que dans 16e arrondissement de Paris

Connus pour être terriblement élevés, les prix de l'immobilier dans les stations de sports d'hiver atteignent parfois des sommets. C'est particulièrement vrai à Val d'Isère où les biens se vendent en moyenne à 11.665 euros/m², selon une étude* portant sur plus de 100 stations et dévoilée ce vendredi 31 janvier par MeilleursAgents, site spécialisé dans les estimations immobilières.

À plus grande échelle, les Alpes du Nord (qui abritent ces trois stations hors de prix) sont le massif non seulement le plus cher (4.895 euros/m²) mais aussi où les prix ont le plus monté en un an (+5,6%). Les tarifs moyens y sont ainsi similaires à ceux de certaines grandes villes telles que Bordeaux ou Lyon. Pour autant, toutes les stations de ces montagnes ne sont pas prohibitives, puisque les acquéreurs trouvent des biens à 1.594 euros/m² à Gresse-en-Vercors. Il n'empêche que c'est dans les Vosges, à Saint-Maurice-sur-Moselle (1.189 euros/m²), que se situe la station la moins chère de France.

Le palme du massif le moins cher revient cependant aux Pyrénées (1.940 euros/m²). À mi-chemin, pour compléter ce classement des massifs français, on retrouve les Vosges (2.055 euros/m²), le Massif central (2.083 euros/m²), le Jura (2.484 euros/m²) et les Alpes du Sud (2.549 euros/m²). À noter enfin qu'en toute logique, tous massifs confondus, la proximité des remontées mécaniques (moins de 2 min à pied) majore les prix d'en moyenne 12,5% par rapport aux biens situés entre 15 et 20 min à pied des remontées.