Achat immobilier : comment bénéficier des "APL accession" pour rembourser votre crédit

Elles ne sont pas réservées aux locataires. Les aides personnalisées au logement ont aussi vocation à aider les ménages modestes à devenir propriétaires. Elles sont alors techniquement appelées "APL accession". Le dispositif, assez méconnu, est cependant amené à disparaître.





Son champ d'application a en effet été réduit en 2018 et sa disparition est prévue pour 2020 . A noter qu'un amendement visant à son rétablissement dans la loi de Finances pour 2019 a été rejeté. Résultat, actuellement ces aides sont seulement proposées pour des logements anciens situés dans certaines zones. Il n'est donc plus du tout possible d'y accéder dans le neuf.