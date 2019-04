Achat immobilier : demandeurs d’emploi, salariés ou recruteurs, de quoi rêvent-ils ?

Mais dans le détail, le périmètre entre domicile et lieu de travail change également énormément en fonction du statut des interlocuteurs. En effet, pour 35 % des salariés, la meilleure distance se situe entre 5 et 15 km. Les personnes en recherche d’emploi sont quant à elles prêtes à se déplacer davantage : elles sont 38% à dire privilégier une distance moyenne de 30 à 50 km. Les recruteurs, eux, affichent dans leur majorité (45 %) une préférence pour une distance entre 15 et 30 km.





Reste une tendance globale, tout de même : la grande majorité des Français rêve de devenir un jour propriétaire. Seul paradoxe, les salariés et les recruteurs semblent avoir un désir moins important puisqu'ils sont respectivement 75 % et 79 % à le déclarer contre 85 % des demandeurs d'emploi. Et forcément, tout le monde rêve... d'une maison, qui est l'habitat le plus recherché, toutes catégories confondues. A noter cependant que les personnes en activité sont également plus attirées par un appartement (31 %) alors que les demandeurs d'emploi et les recruteurs ne sont que 19 % et 16 % à vouloir opter pour cette éventualité. Quant à la localisation, les salariés et les recruteurs ont tendance à s'éloigner des villes. 34 % des salariés et 40 % des recruteurs préfèrent ainsi s'établir dans un village. De leur côté, les demandeurs d'emploi privilégient les grandes agglomérations à 49 %.