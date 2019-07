Immobilier : dopé par les taux bas, le moral des futurs acheteurs "au beau fixe"

Il faut dire que le marché est bouillonnant, d'après cet Observatoire qui révèle que la France compte actuellement 2,2 millions de propriétaires cherchant à vendre, soit 100.000 de plus qu'en janvier. En face, 3,5 millions de candidats à l'achat, soit 400.000 de plus (+13%), scrutent les annonces. Ces futurs acheteurs sont en effet à la fois "dotés d'un pouvoir d'achat immobilier musclé par des taux très attractifs et convaincus d'une certaine stabilité des prix dans les prochains mois", explique la porte-parole.





Aux yeux de 85% d'entre eux, les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont attractifs. Et c'est peu de le dire : emprunter n'a jamais été aussi bon marché qu'aujourd'hui. Les records de novembre 2016 ont en effet été battus en mai 2019 (1,29% en moyenne, toutes durées confondues, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA) au moment où les intéressés étaient questionnés pour cette étude. A noter qu'ils ne cessent depuis de baisser et que la Banque centrale européenne a annoncé jeudi 25 juillet que ses taux d'intérêt directeurs - qui ont une incidence sur les taux d’intérêt des emprunts immobiliers - resteront "à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas, au moins jusqu'à la mi-2020".