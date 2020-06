Après le confinement, le rêve de la pièce en plus pour télétravailler

En agence immobilière, "l'impact du confinement sur la volonté ou le besoin immobilier des clients est très net", observe Eric Allouche, le directeur exécutif du réseau Era France , contacté par LCI. "Aujourd'hui, le critère de la pièce en plus pour travailler - tout comme l'espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin) est un plus". Qu'il s'agisse d'une pièce dédiée ou de la possibilité d'aménager un espace mixte bureau/chambre d'ami, cela implique d'acquérir quelques mètres carrés supplémentaires.

C'est donc à dessein que Cadremploi, le site de recrutement destiné aux cadres, publie ce vendredi 19 juin son palmarès des villes où vivre au vert dans la grande couronne parisienne (et parfois à moins d'une demi-heure de la capitale), plaçant Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en tête. Une semaine après avoir diffusé un précédent classement à l'échelle de la France et portant alors Angoulême au pinacle.

Par exemple dans la capitale, où les prix sont toujours plus fous, c'est vite vu. "Les clients de Paris se présentent dans les différentes agences un peu partout en banlieue avec le souhait de déménager pour plus grand. Pour se limiter à l'exemple de Rambouillet (Yvelines), vous pouvez en effet acquérir une belle maison avec 1.000 m² de terrain pour le prix de 50/60 m² à Paris", illustre Eric Allouche.

Outre la pièce dédiée, l'accès à internet a bien sûr aussi son importance. La qualité de la connexion ou le raccordement à la fibre optique apparaît ainsi comme une priorité pour 53% des futurs acheteurs, toujours selon SeLoger. "A moins de 100 km de Paris et aux abords des grandes villes, l'accès internet n'est plus une question aujourd'hui. Dans les Yvelines par exemple, la fibre est déjà présente dans de nombreux endroits et les travaux pour l'installer sont en train d'accélérer" nuance-t-on cependant chez Era.

A son avis, cela s'inscrit dans quelque chose de plus profond et de quasiment sociologique : "L'idée est en train de s'installer que différents dangers nous guetteraient, dont l'incertitude au sujet de la nécessité de se reconfiner car la crise sanitaire n'est évidemment pas terminée. Nous sommes ainsi passés il y a déjà quelques années d'une époque après-guerre où nous voulions plus, à une époque actuelle où nous voulons mieux. Télétravailler, se déplacer moins souvent, s'éloigner un peu plus pour plus grand et pourquoi pas demain cultiver ses légumes dans son jardin, s'inscrit finalement dans une perspective globale en accord avec la préoccupation de moins polluer".