Assurance-emprunteur : elles peuvent vous faire (beaucoup) économiser, mais vous n'en profitez pas assez

Exemples (donnés par le courtier) :

• 4.320 euros économisés pour un célibataire de 30 ans non fumeur ayant emprunté 120.000 euros sur 20 ans. Le coût de l'assurance passe de 6480 euros à 2160 euros.

• 8.400 euros économisés pour un couple assurant 50% sur chaque tête, âgé de 38 ans, dont l'un est fumeur et l'autre non et empruntant 200.000 euros sur 20 ans. Le coût total de l'assurance passe de 14.400 euros à 6.000 euros.

• 12.600 euros économisés pour un couple assurant 100% sur une tête et 50% sur l'autre, âgé de 38 ans dont l'un est fumeur et l'autre non et empruntant 200.000 euros sur 20 ans. Le coût total de l'assurance passe de 21.600 euros à 9.000 euros.

• 3.000 euros économisés pour un couple assurant 50% sur chaque tête, âgé de 50 ans, non fumeurs et empruntant 200.000 euros sur 15 ans. Le coût total de l'assurance passe de 15.000 euros à 12.000 euros.