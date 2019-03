VIDÉO - Baisse des taux de crédit immobilier : ces villes où vous devez quand même acheter plus petit

Ces quelques villes où les prix ont se sont emballés ne doivent cependant pas faire oublier qu'ailleurs, et donc dans la majorité des localités, les emprunteurs restent gagnants. En règle générale, "le pouvoir d'achat immobilier s'est en effet amélioré depuis 2009 : les acheteurs peuvent emprunter davantage avec les mêmes salaires grâce à la baisse des taux. Malgré l'augmentation des prix, les surfaces auxquelles ils peuvent aujourd'hui accéder sont plus grandes", assure Maël Bernier, directrice de la communication du réseau d'agences de courtage.

Ainsi, toujours dans le cas d'un remboursement mensuel de 990 euros, le gain culmine à 48 m² de surface achetable en plus à Saint-Etienne (157 m² en 2019 contre 109 m² en 2009) et au Mans (126 m² actuellement contre 78 m² il y a dix ans). Pour une mensualité de 1.650 euros, le bien immobilier s'agrandit de respectivement 76 et 75 m², l'équivalent d'un trois-pièces ! Autres exemples sur cette période de dix ans et pour une mensualité de 990 euros : la surface achetable a augmenté 22 m² à Grenoble, de 10 m² à Marseille comme à Lille ou encore de 6 m² à Toulouse.