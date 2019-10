Quel est le loyer moyen dans les villes de plus de 100.000 habitants ? Consultez notre carte interactive

ARGENT - Le montant moyen des loyers des logements actuellement proposés à la location se situe à 723 euros (appartement vide) et 769 euros (appartement meublé), selon le "Baromètre des loyers SeLoger" lancé ce jeudi. Dans les villes de plus de 100.000 habitants, le rapport va de un à quatre.

C'est un peu moins de deux tiers du Smic. À l'échelle de la France, le loyer moyen, charges comprises, des logements du parc privé proposés à la location s'élevait en septembre à 723 euros par mois pour un logement vide et 769 euros pour un meublé, les surfaces moyennes étant respectivement de 57 m² (soit 12,6 euros/m²) et 56 m² (soit 13,8 euros/m²). Ces statistiques sont issues des données issues des 800.000 annonces émises par des professionnels et des particuliers sur le site SeLoger. La plateforme de petites annonces immobilières a en effet lancé ce jeudi 17 octobre son "Baromètre des loyers". Il a vocation à disséquer, mois après mois, l'état de ce marché locatif privé qui loge près d'un ménage sur quatre. Délai de vacance entre deux locataires, surface, type de biens, comparaison entre meublé et vide, évolution sur un an... sont ainsi étudiés au niveau national, départemental mais aussi local avec des focus sur les trente-quatre communes de plus de 100.000 habitants.

Paris évidemment en tête des 34 grandes villes

Comme le montrent les deux cartes ci-dessous, reprenant les données fournies par SeLoger, ces moyennes cachent des disparités immenses d'une grande ville à l'autre. "Par exemple, pour la même somme de 723 euros par mois, on peut louer un appartement quasiment quatre fois plus grand à Saint-Étienne (82 m²) qu'à Paris (22 m²)", a souligné le responsable data du Groupe SeLoger lors de la présentation de cette étude.

CARTE DES LOYERS POUR LES LOCATIONS VIDES

Dans le Top 3 des grandes villes les plus chères, la capitale figure comme bonne première, qu'il s'agisse d'une location vide (loyer moyen charges comprises de 1.616 euros) ou meublée (1.842 euros). La deuxième place est accaparée par Nice dans la catégorie des logements vides (855 euros ) et par Lyon pour les meublés (980 euros). Aix-en-Provence arrive troisième dans les deux cas (850 euros pour un logement vide et 911 euros pour un meublé)

CARTE DES LOYERS POUR LES LOCATIONS MEUBLÉES

À l'autre extrémité, les grandes villes où les loyers sont les plus abordables sont Limoges, Saint-Étienne et Le Mans, respectivement à 476 euros, 487 euros et 498 euros en location vide. Cet ordre varie légèrement en location meublée : Le Mans (478 euros) prend alors la tête devant Limoges (483 euros) et Saint-Étienne (549 euros).

À noter qu'un outil en ligne sur le site spécialisé permet d'accéder au détail des différentes données.