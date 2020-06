Condamnation inédite pour Airbnb : les règles pour sous-louer son logement en toute légalité

C'est une première. Airbnb a été jugé en partie responsable des actes d'une locataire ayant régulièrement sous-loué son appartement parisien de manière illégale. La plateforme de locations touristiques a ainsi été condamnée, solidairement avec son utilisatrice, à payer plus de 58.000 euros à la propriétaire, dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris daté du 5 juin et relayé par l'AFP.

"Nous ferons appel de cette décision, qui se rapporte à un litige d’ordre privé entre un propriétaire et son locataire et qui ne devrait en rien concerner l’activité d’Airbnb comme plateforme de mise en relation", nous indique le site joint ce mercredi 10 juin par LCI. Airbnb, se considère en effet comme hébergeur de contenus et non comme un éditeur. Or, et c'est le cœur du problème, pour la justice la plateforme n'exerce pas une simple activité d'hébergement à l'égard des hôtes qui utilisent son site, mais bien une activité d'éditeur car divers éléments attestent le "caractère actif" de sa "mise en relation des hôtes et des voyageurs" et son "immixtion dans le contenu déposé par les hôtes".