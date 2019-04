Crédit immobilier : c'est le moment de le renégocier, vous pouvez gagner plus de 20.000 euros selon les cas

Dans quels cas cette démarche de rachat est-elle opportune ?





• 0,7 à 1 point d'écart

"On considère qu’il faut un point d’écart entre le taux du crédit à renégocier et les taux actuels pour que l’économie générée rende l’opération intéressante compte tenu des frais engendrés. Ces derniers peuvent en effet atteindre jusqu’à 3 % du capital restant dû. Mais un écart de 0,7 point peut suffire pour les crédits récents, de plus de 300.000 euros ou ayant des durées supérieures à 20 ans", détaille Sandrine Allonier.





• Un crédit relativement récent

Lorsque le crédit a moins de 5 ans, l’opération est encore plus intéressante car c’est en début de prêt que l'emprunteur rembourse le plus d’intérêts : jusqu'à 50 % de la mensualité les deux premières années pour un crédit sur 20 ans et jusqu’à 60% sur 25 ans, calcule Vousfinancer. Un rachat fait ainsi d'autant plus fondre le coût total du crédit qu'il est effectué dans les premières années.





Par exemple, une agence de Versailles a récemment obtenu un nouveau taux à 0,91% pour un prêt de 565.000 euros sur 16 ans à la place d'un crédit initial 675.000 euros à 1,70% sur 20 ans souscrit en 2015. Grâce à cette renégociation, le coût total est ainsi passé de 121.700 euros à 36.540 euros.





• Attention à ne pas multiplier les rachats

Si la démarche ne fonctionne pas à l'infini, il est cependant parfaitement possible de renégocier plusieurs fois un crédit. "On a même des 'serial renegociators', qui le font tous les 2 ans, mais attention les banques parviennent à les repérer. Celles-ci sont moins enclines à capter cette clientèle jugée trop volatile. En outre, à ce rythme, les frais engendrés par l’opération n’ont pas le temps d’être amortis", prévient Jérôme Robin, directeur général et fondateur de Vousfinancer.