Crédit immobilier : l'obligation de domicilier ses revenus dans la banque émettrice remise en question ?

C'est un boulet au pied pour certains emprunteurs. La domiciliation des revenus parfois exigée par les banques qui accordent un crédit immobilier sera bientôt moins évidente à mettre en place (et surtout beaucoup plus facile à contester). Un amendement au projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), adopté ce samedi 16 mars, supprime en tout cas une récente mesure qui encadre actuellement les clauses de domiciliation.





Une ordonnance du 1er juin 2017, appliquée depuis janvier 2018, formalise en effet clairement la possibilité pour les établissements qui octroient le crédit d'imposer pendant dix ans maximum la domiciliation des salaires ou des revenus assimilés en contrepartie d'un avantage tel qu'un taux préférentiel par exemple.