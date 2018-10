Crédit immobilier : les taux sont de nouveau à leur plus bas historique (et cela devrait continuer)

Les conditions d'obtention d'un prêt immobilier restent les mêmes que les mois précédents, à savoir : mensualité ne dépassant 33% des revenus nets, stabilité professionnelle de trois ans et si le co-emprunteur est en CDD, seul les revenus du CDI sont pris en compte.





Notez cependant que cette braderie des taux ne pousse pas les banques à consentir de gros efforts en faveur des profils plus risqués. Ainsi, illustre la porte-parole de Meilleurtaux.com, "il est plus difficile aujourd'hui qu'il y a trois ou quatre mois, d'emprunter sur 25 ans sans apport". Les banques n'excluent pas pour autant de faire un geste mais à destination des profils plus ciblés, notamment "le couple de jeunes gagnant de bons salaires et empruntant sur vingt ans".