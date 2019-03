Crédit immobilier : les taux "incroyables" s'installent, c'est le moment de faire jouer la concurrence entre les banques

En raison des décisions successives de la Banque centrale européenne (BCE) de reporter à plus tard une éventuelle remontée de ses taux d'intérêt, les taux de crédit immobilier -que l'on croyait déjà au plus bas depuis plus de deux ans- viennent de baisser encore d'un cran au premier trimestre. Au sein du réseau de courtage, au début du mois de mars, ils s'affichaient en moyenne à 1,55% sur 20 ans et 1,75% sur 25 ans. Les records d'octobre 2016 (1,60% sur 20 ans et 1,90% sur 25 ans) ont ainsi été battus.





L'Observatoire crédit logement/CSA a récemment fait le même constat, avec un taux qui s'est établi en février à 1,44% en moyenne toutes durées confondues (contre 1,45% en janvier). Tenant compte de l'inflation actuelle de 1,3% sur un an en février, le taux réel est donc quasiment nul.





A quoi faut-il s'attendre pour les mois à venir ? A l'horizon 2019, les taux ne devraient pas remonter, pressent Meilleurtaux.com. La BCE a en effet confirmé début mars son intention de poursuivre sa politique de taux bas pour toute l'année. Reste à savoir si l’Obligation assimilable du Trésor à dix ans (OAT), une mesure qui sert de référence pour le calcul des taux immobiliers, continuera, elle aussi, de reculer (0,47% mi-mars contre 0,53% mi-février ou 0,62% mi-janvier, par exemple).