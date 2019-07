Crédit immobilier : plus bas que jamais, les taux battent encore des records

Il s'agit donc d'un nouveau plus bas historique, après des chiffres déjà records enregistrés en mai (1,29%). "Les taux des crédits immobiliers baissent toujours et ils sont descendus au niveau le plus bas constaté jusqu'alors, en deçà de leur plancher de l'automne 2016", soulignent les auteurs de cette étude. Et la tendance semble d'ores et déjà vouloir se poursuivre. Les premières données portant sur juillet (1,21% pour le moment) indiquent qu'un nouveau cran devrait être franchi.