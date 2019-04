Crédit immobilier : taux, durée, apport personnel... les banques n'ont jamais prêté aussi facilement

19 ans et 1 mois : c'est la durée moyenne des crédits immobiliers accordés au premier trimestre. Les prêts à l'accession dans le neuf courent en moyenne sur 20 ans et 8 mois et ceux dans l'ancien sur 20 ans et 4 mois. La durée moyenne, qui n'a jamais été aussi élevée, s'est accrue de 3 mois depuis début 2019.





Concernant les seuls prêts bancaires à l'accession, la part des contrats sur 25 ans a atteint 41,9% en mars. Celle des contrats sur 20 ans et plus s'est établie pour sa part à 71,8%. Cet allongement a été rendu possible par la baisse des taux d'intérêt, ayant elle-même permis de compenser la hausse des prix de l'immobilier, note l'étude.