Crédits immobiliers : vous voulez acheter ? Attention, les taux remontent

Le début d'année est compliqué pour certains emprunteurs. Le durcissement des règles d'octroi des crédits immobiliers voulu par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) - qui rassemble notamment le ministère de l'Économie et la Banque de France - est en effet en train de changer la donne pour certains profils, selon une analyse dévoilée ce jeudi 6 février par le réseau de courtiers Vousfinancer. Une remontée des taux d'intérêt se fait ainsi sentir dans les barèmes envoyés par les banques, prévient-il. En moyenne en hausse de 0,05 point par rapport au mois dernier, les taux s'établissent donc actuellement à 1,15% sur 15 ans, 1,35% sur 20 ans et 1,55% sur 25 ans.

Ces majorations s'appliquent en priorité à ceux qui empruntent sur les durées les plus longues. "On constate d’ores et déjà que les banques cherchent à limiter les prêts même sur 25 ans et qu’elles demandent de l’apport, notamment aux ménages aux revenus modestes. On voit se renforcer ce critère d’apport comme déterminant de l’accord ou non du prêt, ou du taux d’intérêt obtenu avec des écarts qui vont de 0,20 jusqu’à 0,55 point dans certaines banques", observe Sandrine Allonier, la porte-parole de Vousfinancer.