Des acheteurs et des vendeurs enthousiastes, mais un marché immobilier sous tension… Va-t-on vers un retournement ?

De l’autre côté de la barrière, les vendeurs sont, eux aussi, enthousiastes. Evidemment pas pour les mêmes raisons : si le marché est tendu, c'est en leur faveur. Cependant, ils laissent aussi percer une certaine inquiétude car 44% indiquent que la vente est difficile. Trouver un acquéreur -ou ne pas recevoir d’offres- est le premier frein cité (35%). Autre problème : les offres ne sont pas au prix souhaité (un frein pour 29% des vendeurs). Une crainte d’ailleurs nourrie par le fait que le budget d’achat souhaité n’est pas le même entre acquéreurs et vendeurs : les deux tiers des premiers ont moins de 300.000 euros, tandis que seulement 41% des seconds fixent leur prix dans cette tranche. "Un vrai décalage. Et aucune des deux parties ne semble prête à faire des concessions sur cette dimension", indique Mathilde Voegtlé.





Ces déséquilibres entre offre et demande sont encore plus poussés en Ile-de-France. 70% des acheteurs ont du mal à y trouver un bien, 68% estiment que le choix est limité et 29% sont freinés par le fait que les biens partent vite. "Ils sont plus pressurés, plus contraints, plus soumis à la pénurie de biens et s’en rendent compte", constate Mathilde Voegtlé. A l’inverse, les vendeurs sont plus sereins qu’ailleurs et leur principale préoccupation n’est pas de trouver un acquéreur, mais de ne pas vendre leur bien en-dessous des prix du marché.