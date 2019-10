Diagnostic de performance énergétique : à quoi correspondent les lettres A à G ?

OBLIGATION - L'étiquette énergie, établie par un diagnostiqueur certifié, permet d'estimer la consommation d'un logement. En cas de vente ou de location, le propriétaire doit la fournir aux intéressés. Dans les années à venir, ce document pourra être au coeur de certaines mesures destinées à lutter contre les passoires énergétiques.

La classe énergétique du bien permet donc à l'acheteur ou au locataire de se faire, après calcul, une idée du montant de sa future facture énergétique. Exemple pour une maison de 100 m² affichant une consommation de 200 kWh/m²/an (classe D) au tout électrique : la dépense avoisinera 3.252 euros par an (271 euros par mois), selon nos calculs s'appuyant sur les tarifs réglementés au 1er octobre avec un compteur de 9 kVa au tarif base (0,1555 euro / kWh + 142,06 euros pour l'abonnement annuel). Pour un logement très peu énergivore de la même surface, affichant par exemple 50 kWh/m²/an (classe A), ce sera 813 euros par an (68 euros par mois).

Selon une enquête publiée par SeLoger en septembre, il existe de fortes disparités entre les régions et les villes en matière de performance énergétique des logements : "Avec une consommation annuelle de 252 kWh/m², les logements les plus énergivores seraient principalement localisés en Picardie. Au contraire, c’est dans le Languedoc-Roussillon que se situent les habitations les moins gourmandes en énergie. Au-delà de la qualité intrinsèque des logements, cela n'est pas illogique puisque la météo est plus clémente dans le sud. Quant aux grandes villes, Paris et Toulon abritent respectivement le pire (242 kWh/m²/an) et le meilleur (145 kWh/m²/an) score."