Municipales : le palmarès des villes où vous pouvez acheter plus grand qu'en 2014

D'une élection municipale à l'autre, la taille des logements à portée de bourse des ménages a-t-elle vraiment rétréci au fur et à mesure que les prix bondissaient ? La hausse du prix du mètre carré à l'échelle nationale (en moyenne 4,1%, avec de fortes disparités locales) depuis les dernières élections municipales de mars 2014 pourrait en effet laisser croire à un rétrécissement des surfaces auxquelles les acheteurs potentiels peuvent financièrement prétendre. Mais ce serait sans compter sur les niveaux extrêmement bas des taux d'intérêt des crédits actuels (1,13% aujourd'hui contre 3,04% il y a six ans, toutes durées confondues, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA) ni sur l'évolution des revenus des Français.

Le pouvoir d'achat immobilier a ainsi bel et bien augmenté dans des villes comme Aix-en-Provence (+9 m² pour atteindre désormais 49 m²), Lille (+5 m², pour atteindre 53 m²) ou Villeurbanne (+4 m², pour atteindre 52 m²). Et ce malgré le fait que les prix moyens du mètre carré se sont pourtant renchéris en six ans de respectivement 7,5%, 17,9% et 18,7%.

À noter que dans les localités où le prix du mètre carré a au contraire baissé, le pouvoir d'achat s'est en toute logique envolé : par exemple +51 m² (pour atteindre 147 m²) à Saint-Etienne où le mètre carré a perdu en moyenne environ 10% en six ans, malgré la récente remontée des prix (voir vidéo ci-dessous).