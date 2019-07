Encadrement des loyers à Paris au 1er juillet : sur les sites d'annonces, les prix ne baissent toujours pas

Il existe une exception qui permet de justifier, dans certains cas, un prix supérieur au loyer de référence majoré. Le propriétaire doit prouver l'existence d'un "complément de loyer". C'est-à-dire des caractéristiques de localisation ou de confort qui expliqueraient l'écart de prix.





Mais à quelle caractéristique et à quel montant l'associer ? La loi ne le précise pas. On suppose qu'il peut s'agir d'un balcon, d'une architecture exceptionnelle, d'une vue sur la tour Eiffel... L'écart de prix est alors fixé au bon vouloir du propriétaire. Raphaëlle, jeune travailleuse de 24 ans, a signé un bail pour un studio de 9 mètres carré dans le 17e arrondissement avec un loyer plus élevé que celui préconisé par le simulateur. "Dans le contrat, il y avait un paragraphe qui mentionnait l'existence d'un surplus dû à à l'architecture haussmannienne et une localisation privilégiée de l'immeuble dans un quartier animé. C'était de l'ordre d'une cinquantaine d'euros pour un loyer total d'environ 400 euros", constate la jeune femme. Est-ce légitime ou excessif ? Difficile de juger compte tenu du manque de précisions de la loi. Le locataire doit juger par lui-même. Si il estime que le complément de loyer est injustifié, il peut saisir le préfet d'Ile-de-France ou la commission de conciliation des baux d'habitations comme l'explique le site PAP, spécialiste du logement.