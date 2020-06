Les loyers parisiens repartent à la hausse : comment se retourner si le vôtre dépasse le plafond ?

Le dispositif perd de son efficacité. L'encadrement des loyers, ré-instauré à Paris en juillet 2019, n'a permis de baisser les loyers que pendant les six premiers mois qui ont suivi son entrée en vigueur, selon une étude du spécialiste de l'estimation immobilière en ligne Meilleurs Agents, publiée ce mercredi 24 juin. Mais depuis janvier, l'augmentation des loyers est bel et bien repartie (+1,6% de janvier à mai), comme le montre le graphique un peu plus bas.

Résultat, plus d'une annonce sur deux (53%) ne respecte actuellement pas l'encadrement des loyers dans la capitale et le dépassement s'élève alors en moyenne à 130 euros par mois, soit 1.500 euros par an. A noter que l'étude s'appuie sur 5.500 annonces d’agences immobilières pour des locations non meublées. La proportion augmente significativement dans les arrondissements les plus chers : le 6e (70%), le 7e (60%) et le centre de Paris (67%). Et plus la surface est petite, moins la règle est respectée. Ainsi plus de 80% des annonces pour des surfaces de moins de 20 m² sont sont au dessus du plafond.