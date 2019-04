Encadrement des loyers à Paris : le décret est "signé" assure Jacqueline Gourault

Promesse de campagne de François Hollande, le plafonnement des loyers avait d'abord été mis en place en 2012 en limitant la hausse des loyers dans les principales villes du pays. La mesure, renouvelée chaque année reste en vigueur. Ce qui a changé régulièrement, c'est le plafonnement strict des loyers. Il a été théoriquement imposé pour une trentaine d'agglomérations par la loi "Alur", promulguée en 2014 par la ministre du Logement d'alors, Cécile Duflot. La mesure, qui avait suscité une vive opposition de la part des professions immobilières, a été rapidement limitée par le gouvernement à un statut "expérimental" à Paris et Lille puis, même dans ces deux villes, annulée fin 2017 par la justice.





La justice n'avait alors pas rejeté l'application du plafonnement sur le fond, mais son application à Paris et Lille "intra muros" alors que la loi Alur exigeait de le mettre en place sur l'ensemble d'une agglomération. C'est largement en répondant à cette problématique que l'actuel gouvernement a rouvert la possibilité du plafonnement : la nouvelle mesure ne concernera que les intercommunalités qui le souhaitent et, surtout, elle pourra n'être mise en œuvre que pour certains quartiers et certaines villes.