Et si vous passiez une nuit dans votre futur logement avant de l'acheter ?

Fini les mauvaises surprises quand on vient d'acquérir un bien immobilier. Désormais, c'est juré, on ne se retrouvera plus à composer avec les enfants de l'appartement du dessus qui passent leur journée à faire du roller. Encore moins à faire usage chaque soir de boule Quiès parce que le café à 100 mètres de la maison ferme ses portes à 3 heures du matin.





Depuis un an, on peut en effet essayer le logement que l'on convoite avant de l'acheter. Tout comme on peut tester sa future voiture ou d'autres produits de consommation. Un concept totalement inédit en Europe que l'on doit au réseau d'annonces en ligne Capifrance. Le principe est simple : si vous craquez pour un logement mais que vous avez besoin de conforter votre décision d'achat, vous avez la possibilité d'y séjourner durant une demi-journée, voire 24 heures avec une nuit sur place, selon l'accord et les disponibilités du vendeur.