L'immobilier augmente vite à Paris, Lyon et Marseille : les arrondissements qui en profitent le plus

Le franchissement des 10.000 euros/m² cette année à Paris ferait presque oublier que le prix de l'immobilier affiche également une hausse significative dans les deuxième et troisième villes de France. A Lyon, l'augmentation s'élève ainsi en moyenne à 7,1% sur les douze derniers mois (d'octobre 2018 à octobre 2019). A Marseille, même moins rapide, elle atteint tout de même 3,7%, selon des données portant sur le marché de l'ancien et publiées ce jeudi 7 novembre par SeLoger.

Selon la plateforme d'annonces immobilières, la capitale des Gaules affiche désormais un prix de vente au mètre carré (à la signature) d'en moyenne 5.029 euros, avec bien sûr des écarts notables d'un arrondissement à l'autre. Le 4e, qui marque la plus forte hausse (+14,7%), culmine à 5.433 euros/m². Dans le 5e, le rythme est à peine moins rapide (+13,1% à 4.525 euros/m²), tout comme dans le 6e, qui demeure l'arrondissement le plus cher (+10,4%, à 6.406 euros/m²). En revanche, une quasi stagnation est observée dans les deux arrondissements centraux (+0,4% à 6.190 euros/m² pour le 2e et -0,5% à 5.649 euros/m² pour le 1er).